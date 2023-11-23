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Сегодня, 14:49

Тренер «Трактора» назвал русских вратарей лучшими в мире

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Словенский тренер вратарей «Трактора» Петер Шкрабел высказал мнение о российских голкиперах.

«В Европе я работал с Иваном Лисутиным и Андреем Макаровым. Мне было очень комфортно с ними работать. Лисутин играл в Матче звезд КХЛ, а Макаров успешно выступал за молодежную сборную России. Это была хорошая возможность узнать менталитет российских вратарей. Нам, славянам, проще найти общий язык. Я получил удовольствие от работы с этими вратарями. Я смог изучить голкиперов по всем миру — Европа, Скандинавия, Северная Америка и могу сказать, что преимущество российских вратарей — это психология. Они растут в суровых условиях, могут вынести самые тяжелые тренировки и очень много работают, поэтому очень сильны психологически. Они понимают, что должны рассчитывать сами на себя, но при этом являются частью команды. Неслучайно российские вратари сейчас лучшие в мире. У них очень хорошая физическая подготовка, и их тело позволяет делать экстрасейвы. Игорь Шестеркин сейчас находится на шаг впереди. Хотя неслучайно партнеры по команде говорят, что «Тампа» не была бы «Тампой» без Андрея Василевского. Быть лидером раздевалки непросто, особенно вратарю, это большое психологическое давление. И это в очередной раз показывает то, как российские голкиперы сильны ментально», — приводит слова Шкрабела «РБ Спорт».

В этом сезоне Шестеркин сыграл в 10 матчах и пропустил 25 голов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-traktora-rossijskie-vratari-sejchas-luchshie-v-mire-ih-preimushhestvo-e-to-psihologiya/
Игорь Шестеркин
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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