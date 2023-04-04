Третьяк о гибели отца Мичкова: «ФХР и я лично выражаем соболезнования семье»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о гибели отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, Андрея Мичкова.

«Мои большие соболезнования. 51 год... Это человек, который воспитал будущую звезду, и сам он человек спортивный. Для хоккейной семьи это утрата, он действительно любил хоккей, занимался спортом. Воспитать хоккеиста — это очень большая работа. Федерация хоккея и я лично выражаем соболезнования семье. Хочу сказать Матвею слова поддержки. Самая лучшая и светлая память для отца — это его голы и хорошая игра», — сказал Третьяк «СЭ».

Во вторник, 4 апреля, стало известно, что Андрей Мичков пропал. Сообщалось, что вечером 2 апреля он вышел из дома и не вернулся назад, с ним пропала связь.

Позднее сотрудники полиции обнаружили тело Мичкова-старшего в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома, в котором проживает семья Мичковых.