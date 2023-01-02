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Сегодня, 21:05

Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Баутин

Ана Горшкова
Корреспондент
Сергей Баутин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Победитель Олимпийских игр 1992 года Сергей Баутин после продолжительной болезни ушел из жизни в возрасте 55 лет, информирует пресс-служба московского «Динамо».

«Хоккейный клуб «Динамо» выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича. Это невосполнимая потеря для динамовской семьи. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении клуба.

Баутин — олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединенной команды, участник трех чемпионатов мира (1992, 1997, 1999) в составе сборной России.

Он выступал за московское «Динамо» в 1990-92 годах, в составе команды дважды становился чемпионом страны (1991, 1992). Также Баутин играл за «Виннипег», «Детройт», «Сан-Хосе», «Лулео», «Ак Барс», «Металлург» и «Крылья Советов».

Источник: https://dynamo.ru/news/229878-umer_sergey_bautin
Хоккей
ХК Динамо (Москва)
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