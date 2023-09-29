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Сегодня, 06:51

Ураков: «Приятно после 11 игр находиться наверху турнирной таблицы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«На мой взгляд матч примерно такой же, как и в Казани был. Мы просто играли более четко по установке тренера. Больше хороших передач сегодня было и больше получалось в игре. В Казани было много брака в технических моментах. Хорошо, что забили сегодня два гола, но можно и нужно забивать больше. Всегда приятно играть против лидеров соперника. Мы с Данилом Веряевым начинали играть еще против тройки Мозякин — Зарипов — Коварж. Интересно так играть, в такой игре развиваешься. Нужно и шайбу суметь отобрать и контратаку организовать. Звено Шипечева хорошо читают игру и играть против них тяжело. Это хорошо для профессионального роста. Самое важное в игре против таких хоккеистов — «уважать соперника, но не сильно». Играть в свою игру и диктовать свои условия. Пусть они бегают и отбирают шайбу. Отдельно по силовой игре сегодня установки не было. Просто считаю, что у меня это неплохо получается и тренеры не запрещают это делать. Главное не обрезаться и не вредить команде. А так почему бы и не провести хороший силовой прием? У нас контактный вид спорта. Тем более «Ак Барс» тоже хорошо играют «в тело» и держат удар. Мне нравятся такие силовые игры «кость в кость». И болельщикам нравится такие игры смотреть. Приятно после 11 игр находиться наверху турнирной таблицы. Побеждать всегда классно. Главное сейчас держать эту планку и идти вперед», — цитирует пресс-служба лиги Уракова.

«Торпедо» занимает первое место в Западной конференции, имея 19 очков. «Ак Барс» находится на третьей строчке Восточной конференции, набрав 15 очков.

&laquo;Торпедо&raquo;. «Торпедо» в овертайме обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/28/520358.html
Кирилл Ураков
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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