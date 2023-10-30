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Сегодня, 15:56

В ФХР из-за чемпионата КХЛ не рассматривали участие мужских команд в Спартакиаде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Участие мужских команд во Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших спортсменов не рассматривалось, поскольку параллельно будет проходить чемпионат КХЛ.

«В зимней Спартакиаде должны участвовать сильнейшие спортсмены страны. Наши ведущие хоккеисты выступают в чемпионатах КХЛ и Всероссийской хоккейной лиги. Прерывать чемпионаты для проведения мужского турнира по хоккею нет смысла. Формат Спартакиады в части хоккея согласован Минспорта и ФХР», — приводит заявление ФХР ТАСС.

Соревнования пройдут в Краснодарском крае, а также Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. В них выступят лидеры по зимним видам спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/19153383
Хоккей
КХЛ
ФХР
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