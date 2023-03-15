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Сегодня, 12:28

В ФХР прокомментировали назначение Жамнова в «Спартак»

Отдел хоккея «СЭ»
Алексей Жамнов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировали назначение главного тренера сборной России Алексея Жамнова на аналогичный пост в «Спартак».

«Действующий контракт Алексея Жамнова с ФХР истекает 30 июня 2023 года. Жамнов не проинформировал Федерацию хоккея России о своем решении занять пост главного тренера ХК «Спартак», о новом месте его трудоустройства ФХР узнала из сообщений на официальном сайте клуба», — сообщили в ФХР.

В сезоне-2022/23 Алексей Жамнов руководил национальной сборной в одном международном турнире — на Кубке Первого канала. Тренерский совет ФХР оценил результат турнира как неудовлетворительный.

«Спартак» объявил о назначении Жамнова во вторник, 14 марта.

Алексей Жамнов. Жамнов — лучший тренер для «Спартака» со времен Ржиги. Ниже красно-белым падать нельзя
КХЛ
Сборная России по хоккею
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
ФХР
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