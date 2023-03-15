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Сегодня, 12:42

Жамнов будет совмещать работу в сборной России и «Спартаке»

Сергей Разин
корреспондент
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Новый главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился ожиданиями от работы в московском клубе.

«В настоящее время в сборной не такой плотный график, поэтому сейчас я в «Спартаке». На данный момент одно другому не мешает, буду совмещать работу в сборной и в клубе. Рад присоединиться к «Спартаку», много работы предстоит, но из сборной я не ухожу», — приводит слова Жамнова Sport24.

«Спартак» дважды менял тренерский штаб по ходу сезона-2022/23, но все равно закончил регулярный чемпионат на девятом месте на «Западе», не попав в плей-офф.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-03-15-zhamnov-sobirayetsya-sovmeshchat-rabotu-v-sbornoy-rossii-i-spartake-odno-drugomu-ne-meshayet
Сборная России по хоккею
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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