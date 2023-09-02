В «Ладе» высказались об увеличении лимита на легионеров в КХЛ

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов прокомментировал возможное возвращении в КХЛ лимита на пять иностранных хоккеистов.

«Мы только за возвращение пяти легионеров. Это усилит конкуренцию и интерес в лиге. Команды из нижней части таблицы подтянутся к топ-клубам. Конкуренция итак растет: каждая команда может бороться с лидерами. А с пятью иностранцами уровень только поднимется», — сказал Якубов «СЭ».

С 2022 года клубам КХЛ разрешается регистрировать максимум троих иностранных хоккеистов. При этом легионерами не считаются игроки из Белоруссии и Казахстана.