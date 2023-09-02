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Сегодня, 12:00

Гендиректор «Лады» Чеботарев: «Суверенитет клуба от сделок со СКА не пострадал»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев прокомментировал обмены игроками с петербургским СКА.

«Суверенитет «Лады» от сделок со СКА не пострадал, — сказал Чеботарев «СЭ». — Я, генеральный директор, был назначен еще два сезона назад и остался в клубе. Пришли специалисты, некоторые из системы СКА. Представьте ситуацию: как бы нам было тяжело набирать состав, когда рынок пустой? У СКА были хоккеисты, которыми они были готовы поделиться. Мы обращались и работали со «Спартаком». Если посмотрите на трансферы, то у нас много игроков пришло из «Спартака». Мы вели переговоры с «Ак Барсом». Нельзя говорить, что мы потеряли суверенитет. Я уверен, что таких разговоров не было бы, если бы ввели драфт расширения. Он стал бы хорошим подспорьем, но посчитали, что это не нужно. У СКА оказалось большинство свободных игроков — хорошо, что они пошли на сделку. У нас спортивный директор из СКА. Кого он будет везти, если не игроков, которых он знает? Хоккеисты верят человеку и идут в клуб».

«Лада» вернулась в КХЛ спустя 6 лет.

Хохлачев отправился в Хабаровск, Прохоркин стал игроком «Сибири». Таблица переходов КХЛ

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ХК Лада
ХК СКА
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