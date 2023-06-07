Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:34

В «Нефтехимике» рассказали о причинах перехода форварда Галимова в «Спартак»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Форвард «Нефтехимика» Ансель Галимов решил перейти в «Спартак» в связи с семейными обстоятельствами.

«У него 30 апреля закончился однолетний контракт. Мы ему сделали предложение, но он сделал свой выбор в пользу клуба в Москве, где у него живет семья. Ему там удобней жить, работать и играть», — приводит ТАСС слова представителя нижнекамского клуба.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 32-летний Галимов провел в составе «Нефтехимика» 67 матчей и набрал 27 (13+14) очков. В Кубке Гагарина на его счету 2 заброшенные шайбы в 6 играх.

Источник: https://tass.ru/sport/17949997
Ансель Галимов
Футбол
РПЛ
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ак Барс» подписал контракт с Яшкиным на три года