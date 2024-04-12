В «Тракторе» рассказали, почему Чибисов не сыграл в плей-офф

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков ответил на вопрос, почему форвард Андрей Чибисов пропустил плей-офф.

«С Чибисовым произошел несчастный случай, по его просьбе не будем разглашать причину. Надеемся, он восстановит здоровье и проведет следующий сезон, но уже не в нашей команде. По медицинским показателям он был готов к чемпионату, он прошел медобследование. Но организм человека непредсказуем, произошло непредвиденное», — приводит слова Волкова ТАСС.

31-летний россиянин перешел в «Трактор» летом 2023 года, но не провел за челябинцев ни одного матча. Форвард играл за «Шахтер», «Рубин», «Югру», «Тюменский легион», «Ак Барс», «Металлург», «Трактор» и «Виннипег».

Всего в КХЛ Чибисов провел 445 матчей, набрав 182 (81+101) очка. В НХЛ он провел 2 встречи, не набрав очков.