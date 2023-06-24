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Сегодня, 16:44

В «Вашингтоне» высказались о Мичкове перед драфтом НХЛ-2023: «Интересный игрок»

Виталий Косик
Корреспондент
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Помощник генерального менеджера «Вашингтона» Росс Махоуни поделился мнением о российском нападающем Матвее Мичкове.

«Интересный игрок. Когда ему было 15 лет на турнире до 18 лет в Далласе, за ним и Бедардом было очень интересно наблюдать. На Кубке Глинки/Гретцки, кажется, у него было восемь голов и пять передач в пяти матчах. Так что, когда у тебя 13 очков в пяти встречах, это больше двух очков за матч. Между Мичковым и Бедардом много общего. Они оба ростом около 175 см и около 82 кг. Они оба динамичные бомбардиры. Очень жаль, что Мичков не смог сыграть на МЧМ и показать себя так, как это сделал Бедард, но такова уж ситуация. Но я вижу много общего», — приводит слова Махоуни The Athletic.

Ранее Мичков попал в топ-5 драфта НХЛ по версии TSN. Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня.

В прошедшем сезоне Мичков выступал на правах аренды за «Сочи». Нападающий набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В конце апреля «Сочи» объявил о возвращении Мичкова в СКА.

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Матвей Мичков
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