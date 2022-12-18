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Сегодня, 20:19

Вадим Епанчинцев рассказал, как прошли сборы «Амура»

Мария Гусева
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Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев рассказал, как прошли сборы в Сочи.

«В Сочи у нас выдались хорошие пять тренировочных дней. До этого у ребят были выходные. Была возможность перезагрузиться эмоционально после первой части чемпионата, которая выдалась довольно плотной. Неспроста выбрали тренироваться на западе России. Чтобы после перерыва было легче перестроиться на местное время. Хорошие условия, подышали морским воздухом, хорошо поработали. Были в начале сбора два тяжелых тренировочных дня. Но ребята молодцы, принимают тренировочный процесс на позитиве. Выполнили все, что планировали. Ребята в хорошем настроение. Готовимся к играм», — цитирует пресс-служба клуба Епанчинцева.

«Амур» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 38 играх.

В следующем матче «Амур» сыграет против «Металлурга». Встреча пройдет завтра, 19 декабря и начнется в 17.00 (мск).

Вадим Епанчинцев
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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