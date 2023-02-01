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Сегодня, 13:06

Вайсфельд объяснил, что нужно «Металлургу» для удачной игры

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд в эфире «СЭ» рассказал, что нужно «Металлургу» для успешной игры.
— В «Магнитке» очень мастеровитая команда. Возможно, им какой-то триггер нужен. Когда «Авангард» выиграл кубок, там появился Ковальчук. Может быть, и «Магнитка» что-то придумает. Понятно, что никого уже не подписать. Но им нужен триггер, иначе они с этим болотом так же будут и в плей-офф играть, — сказал Вайсфельд.

Магнитогорский клуб в последних встречах потерпел три поражения подряд.

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков в 57 матчах.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Леонид Вайсфельд
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