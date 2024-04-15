Величкин о выходе «Металлурга» в финал Кубка Гагарина: «Молодость побеждает опыт»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал «СЭ» победу «Магнитки» над «Автомобилистом» (3:2) в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Металлург» победил «Автомобилист» в серии со счетом 4-3 и вышел в финал Кубка Гагарина, в котором сыграет с «Локомотивом».

«Думаю, что «Магнитка» была сильнее. Меня все мучило, что выиграет — опыт или молодость. Но молодость побеждает опыт. Не хватило силенок у Екатеринбурга. Ребята у «Металлурга» молодые, понабрались опыта, все очень много играли. Тут наша молодежь, которая пришла из «Стальных Лис», и приезжая молодежь. Мы все очень рады», — сказал Величкин «СЭ».

Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.