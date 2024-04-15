Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:31

Плющев: «Металлург» и «Локомотив» своей игрой доказали, что заслуживают финала"

Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о финальной серии плей-офф КХЛ-2023/24 между «Металлургом» и «Локомотивом».

«Магнитка» победила «Автомобилист» в семи матчах полуфинальной серии со счетом 4-3. «Локомотив» обыграл «Трактор» — 4-0.

«Перед началом плей-офф не все ожидали увидеть эту пару в финале. Но и те и другие своей игрой доказали, что заслуживают финала», — сказал Плющев «СЭ».

Финальная серия плей-офф КХЛ стартует 18 апреля в Магнитогорске.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
Никита Волков стал русским Серканом Болатом
Кучеров и Василевский вошли в число лучших по опросу игроков НХЛ
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
Магнитогорск - в финале Кубка Гагарина! Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»  
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по французским наемникам в Славянске
Популярное видео
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2024, полуфинал: третий раунд плей-офф КХЛ
Тренер «Металлурга» Разин: «Горд за ребят, несмотря на все трудности мы вышли в финал»
«Металлург» — «Автомобилист»: видеообзор седьмого матча серии Кубка Гагарина
Морозов: «Серия «Металлург» — «Автомобилист» стала настоящим украшением Кубка Гагарина»
Терещенко — о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» — более организованная команда. «Магнитке» будет тяжело"
«Магнитка» — в финале! Разин привел команду к успеху в первый же год
Плющев считает, что «Металлург» заслуженно победил в серии против «Автомобилиста»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Металлург» — «Автомобилист»: видеообзор седьмого матча серии Кубка Гагарина

Величкин о выходе «Металлурга» в финал Кубка Гагарина: «Молодость побеждает опыт»