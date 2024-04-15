Тренер «Металлурга» Разин: «Горд за ребят, несмотря на все трудности мы вышли в финал»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2) в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Магнитка» победила клуб из Екатеринбурга со счетом 4-3 в серии и вышла в финал.

«Горд за ребят. Им было важно забыть предыдущий матч. Седьмая игра получилась очень хорошей. Горд и за молодых ребят, и за ветеранов. Многие в нас не верили, но у нас действительно хороший коллектив. Мы это доказали. Несмотря на все трудности, мы вышли в финал.

Считаю, что игра складывалась хорошо. Единственное — сами себе создали проблемы, что в первом голе, что во втором. Тем слаще победа! Третий период показал, что мы можем играть по счету, что можем не дать сопернику проявить свои лучшие качества», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Финальная серия плей-офф КХЛ с «Локомотивом» стартует 18 апреля в Магнитогорске.