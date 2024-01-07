«Нефтехимик» обыграл «Витязь»

Сегодня, 19:09
«Нефтехимик» на выезде обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У гостей дубль оформил Дмитрий Соколов. Две голевые передачи отдал Владимир Брюквин. У хозяев шайбы забросили Иван Ежов и Виталий Попов.
«Нефтехимик» одержал 5-ю победу подряд. Клуб набрал 49 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции.
«Витязь» проиграл 3-ю встречу подряд — 36 очков и 9-е место таблицы «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Голы: Соколов — 8 (Жукенов, Брюквин), 16:58 — 0:1. Ежов — 4 (бол., Воробьев, Дарьин), 25:58 — 1:1. Соколов — 9 (Брюквин, Сериков), 33:56 — 1:2. Точилкин — 1 (Ураков, Пастухов), 48:45 — 1:3. Дергачев — 14 (п.в.), 59:00 — 1:4. Попов — 2 (Тимашов, Бусыгин), 59:26 — 2:4.
Вратари: Дорожко — Долганов.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 23 (4+7+12) — 21 (7+10+4).
Судьи: Раводин, Ромасько.
7 января. Балашиха. Арена Балашиха. 3635 зрителей