«Северсталь» переиграла «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

«Северсталь» одержала победу над «Витязем» в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе хозяев отметились Тайлер Граовак и Алексей Волгин.

За «Северсталь» забросили Александр Жабреев, Руслан Абросимов и Андрей Чуркин.

«Витязь» располагается на 6-м месте турнирной таблицы «Запада» с 76 очками за 66 матчей.

«Северсталь» находится на 7-й строчке с 71 очком за 65 встреч.

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«Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

Голы: Жабреев — 2, 12:39 — 0:1. Граовац — 9 (Рой), 31:52 — 1:1. Волгин — 5 (Попов), 36:44 — 2:1. Абросимов — 11 (бол., Вовченко, Хабаров), 42:12 — 2:2. Чуркин — 3 (Колмыков), 43:49 — 2:3.

Вратари: Дорожко (58:17) — Шугаев.

Штраф: 25 — 5.

Броски: 28 (6+13+9) — 23 (8+7+8).

Судьи: Оскирко, Щенев.

20 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.