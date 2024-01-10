Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:00

«Витязь» — СКА: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

Матч КХЛ «Витязь» — СКА начнется 10 января в 19.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Витязь» — СКА.
Фото ХК «Витязь»
Telegram Дзен

«Витязь» и СКА в среду, 10 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Арене Балашиха» в Балашихе. Начало — 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, канала КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск», Okko Sport и KHL Prime. Ключевые события игры «Витязь» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Витязь» набрал 36 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе СКА 64 балла, команда находится на 4-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
0
Читайте также
Ахметов стал четвертым новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно
Тренер Магомедалиев заявил, что Александр Емельяненко принял ислам
В Санкт-Петербурге прохожий нашел в сугробе отравившуюся наркотиками школьницу
СМИ сообщили о признании двумя полковниками ФСБ вины по делу о взятке в 20 млн рублей
Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Саратовской областью
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Форвард «Лады» Грошев о давлении: «Самое страшное — не попасть в плей-офф»

Засуживают ли СКА? Live с Зислисом, Шевченко и Потаповым — в 14.00