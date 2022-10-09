«Спартак» проиграл «Витязю» в серии буллитов

«Спартак» в гостях проиграл «Витязю» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время матча закончилась со счетом 1:1. В составе красно-белых отметился Роман Старченко. У подмосковного клуба шайба на счету Станислава Ярового.

Исход матча определился в серии буллитов, где точнее оказались игроки «Витязя».

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«Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Старченко — 2 (бол., Хохлачев, Вишневский), 9:58 — 0:1. Яровой — 2 (бол.), 23:18 — 1:1.

Победный буллит: Буцаев.

Вратари: Дорожко — Рибар.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 46 (12+13+17+4) — 32 (12+9+8+3).

Судьи: Беляев, Сергеев.

9 октября. Балашиха. Арена Балашиха.