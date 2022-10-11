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КХЛ

Сегодня, 06:40

Волков о победе над «Металлургом»: «Хотелось снять это проклятье — 11 лет не могли выиграть в Магнитогорске»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард московского «Динамо» Артем Волков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:1).

«Тяжелая игра, быстрая, соперник быстро играл. И очень хотелось выиграть. Хорошо, что получилось. Хотелось снять это проклятье — 11 лет не могли тут выиграть. Нам тренеры об этом сказали разок на установке. Но основное — что на выезде две игры до этого проиграли. Это больше давило. Четыре очка из шести на выезде? Хорошо, что получилось так, но могли и больше увезти домой. Много сил отдали в каждой из игр. Где-то чуть не везло. Слава богу, что выиграли. Приятно, что меня выбрали лучшим игроком после матча», — приводит слова Волкова официальный сайт КХЛ.

Для бело-голубых эта победа стала первой в Магнитогорске за 11 лет.

«Динамо» набрало 26 очков и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 22 очками расположился на второй строчке «Востока».

Артем Волков (ХК Динамо)
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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