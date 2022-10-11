Яковлев: «Динамо» нас переработало и заслуженно победило»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:3).

«Игра складывалась для нас тяжело. Команда соперника нас переработала и заслуженно победила. Будем добавлять — есть в чем. Мало моментов создали. Усталость на фоне перелетов? У всех одинаковый график. Поэтому никому не интересна эта усталость. Не буду на это пенять. У нас практически не было большинства, не заработали удаления, на это больше стоит обратить внимание. Мы можем играть лучше. Нужно к этому стремиться и добавлять», — приводит слова Яковлева официальный сайт КХЛ.

«Динамо» прервало серию из двух поражений. Магнитогорцы потерпели второе поражение подряд.

«Динамо» набрало 26 очков и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 22 очками расположился на второй строчке «Востока».