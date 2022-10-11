Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 05:43

Яковлев: «Динамо» нас переработало и заслуженно победило»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:3).

«Игра складывалась для нас тяжело. Команда соперника нас переработала и заслуженно победила. Будем добавлять — есть в чем. Мало моментов создали. Усталость на фоне перелетов? У всех одинаковый график. Поэтому никому не интересна эта усталость. Не буду на это пенять. У нас практически не было большинства, не заработали удаления, на это больше стоит обратить внимание. Мы можем играть лучше. Нужно к этому стремиться и добавлять», — приводит слова Яковлева официальный сайт КХЛ.

«Динамо» прервало серию из двух поражений. Магнитогорцы потерпели второе поражение подряд.

«Динамо» набрало 26 очков и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 22 очками расположился на второй строчке «Востока».

Егор Яковлев (ХК Металлург)
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
«Нокаутирую Махачева в первом раунде». Эксклюзивное интервью с Чарльзом Оливейрой
«Проник в квартиру и приставил нож к горлу». Чешская теннисистка чуть не погибла из-за денег
Антонов заявил о приближении США к «красной линии» из-за помощи Украине
Военный эксперт допустил более серьезные удары по Украине в будущем
Новая Зеландия сообщила о расширении санкций в отношении граждан РФ
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Металлурге» заявили об отсутствии конфликта Голдобина с Воробьевым

Волков о победе над «Металлургом»: «Хотелось снять это проклятье — 11 лет не могли выиграть в Магнитогорске»