Воробьев рассказал о судьбе Николая Голдобина: «Обмен мы не рассматривали»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Также специалист отметил, что клуб не собирается обменивать нападающего Николая Голдобина.

«Мы ожидали, что «Ак Барс» выбежит на лед с запредельным настроем. Нам пришлось много обороняться, но в первом периоде с напором мы справились. Потом игра выровнялась, удачно забили, но в ответ пропустили. Дальше игра шла уже до ошибки. В овертайме у нас был момент, мы не попали. И в обратную сторону прилетело. Хоккей — такая игра, наказывает, особенно в дополнительное время.

По третьим периодам в статистике есть проблемы, но их причина — неудачное начало сезона. Плохо сыграли пару матчей, с «Амуром» и «Северсталью». Это сломало всю статистику, без них все нормально было бы. Голдобин? Как я уже говорил, мы не рассматривали вариант, при котором обменяем Голдобина. Конечно, мы видим изменения в его игре — думаю, все это видят. Гриша Дронов давно не катался, но мы протестировали его перед матчем, посмотрели на скорость, функционал, все было нормально. Поэтому он быстро зашел в состав, хорошо сыграл. Чибисов? У него травма. Пока не играет», — сказал Воробьев.

В сезоне-2022/23 Голдобин набрал 10 (4+6) очков в 15 матчах за «Металлург». Ранее появлялась информация о том, что 27-летний россиянин может покинуть клуб из Магнитогорска.