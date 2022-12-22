Воспитанник «Нефтехимика» погиб в зоне проведения СВО

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Воспитанник хоккейного «Нефтехимика» Антон Новиков погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Новиков выступал за «Нефтехимик-2». В последние 10 лет он жил в Санкт-Петербурге, играл в местной лиге, а также работал судьей и тренером.
Новиков играл на позиции вратаря и провел более 100 матчей в Санкт-Петербургской хоккейной лиге. Также он отработал более чем на тысяче игр городской хоккейной лиги как судья.