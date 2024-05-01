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Сегодня, 08:16

Вратарь Ежов принял решение завершить карьеру

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает пресс-служба клуба.

«Хоккейный клуб «Салават Юлаев» благодарит Илью за яркую игру и желает удачи на новом этапе его спортивной деятельности», — говорится в заявлении клуба.

37-летний хоккеист играл за «Салават Юлаев» с 2022 года. Он провел 71 матч и одержал 34 победы. Также Ежов выступал в Северной Америке за «Хоксбери Хоукс», «Сент-Джонс Фог Девилз» и «Мелфорт Мустангс». В России голкипер играл за ХК ВМФ, СКА, «Ладу», «Нефтехимик» и «Витязь».

В составе петербургского клуба Ежов стал обладателем Кубка Гагарина-2015.

Илья Ежов
Хоккей
ХК Салават Юлаев
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