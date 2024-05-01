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Сегодня, 01:00

В «Спартаке» рассказали о переговорах с Мальцевым и Цыплаковым

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев в интервью «СЭ» рассказал о переговорах по новым контрактам с нападающими красно-белых Михаилом Мальцевым и Максимом Цыплаковым.

— Почему не получается договориться о продлении с Михаилом Мальцевым?

— Сейчас мы не можем вести с ним активные переговоры, потому что он, как и Морозов с Пашиным, на контрактах с клубами НХЛ. Такие правила.

На этих игроков клуб закрепил права — переговоры начнутся позже, время у нас есть. Мы хотим сохранить Михаила. Надо понять его желание. Нам кажется, что он склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в КХЛ. Осталось договориться.

— Проясните будущее Максима Цыплакова. К нему был интерес от клубов НХЛ.

— «Спартак» сделал Максиму квалификационное предложение, закрепил права. На сегодняшний день выбор о продолжении карьеры на стороне Максима. Возможности, которые появились после успешного сезона, могут быть не каждый год.

Клуб хочет сохранить игрока. Для «Спартака» интерес к Цыплакову в НХЛ — это оценка работы всей системы. Посмотрим, чем все закончится.

— Внутренний потолок зарплат может помешать «Спартаку» сохранить Цыплакова? Им интересуются другие клубы КХЛ.

— Сначала Максиму надо определиться, где — в России или Северной Америке — продолжать карьеру. Думаю, если Максим решит остаться в КХЛ, то он будет играть за «Спартак».

— Какие позиции хотите усилить в межсезонье?

— Хочется создать глубину в каждой линии. Сначала надо определиться с ребятами, которые остаются в команде. Мальцев, Цыплаков — это форварды первых двух линий. Если мы понимаем, что они остаются, то, значит, места в топ-6 заняты. Тогда упор сделаем на усилении системы молодыми ребятами. Если останутся игроки, которых мы хотим сохранить, то свободных мест не так много.

Думаю, мы увидим двух-трех новых нападающих в «Спартаке». По линии обороны: рынок защитников небогатый. Наверное, будем искать иностранца на усиление этой позиции.

Николай Голдобин. «Максимальный оклад в «Спартаке» сейчас — 45 миллионов Голдобина. Выше никому не предлагаем»

Михаил Мальцев
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Максим Цыплаков
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