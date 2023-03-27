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Сегодня, 12:45

Кошечкин назвал золото Олимпиады главной спортивной победой в жизни

Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеист Василий Кошечкин
Василий Кошечкин.
Фото Global Look Press
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Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин в интервью «СЭ» признался, что первое место на Олимпиаде-2018 стало главным успехом в его карьере.

— Пик карьеры — Олимпиада в Корее?

— Я бы выделил период с 2013 по 2018 год, когда с «Металлургом» дважды удалось выиграть Кубок Гагарина. Золото Олимпиады — это воспоминание на всю жизнь. Сыграть на таком турнире было моей мечтой с детства. И мне очень повезло, что она осуществилась. Стать первым номером в сборной мне было непросто — я заработал это право своими трудом и упорством на протяжении нескольких лет. И сейчас снова готов сказать спасибо руководству сборной и тренерскому штабу под руководством Олега Знарка, которые поверили в меня и дали шанс.

— Что больше всего запомнилось в олимпийском финале?

— Подробности матча сейчас помню смутно. За исключением концовки с голами Гусева и Капризова. Наверное, переживал, как и все остальные. Это неважно. Эмоции после финальной сирены на льду и в раздевалке — фантастика. Это главная победа всей моей спортивной жизни!

В составе сборной России Кошечкин становился олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 и чемпионом мира-2009.

Василий Кошечкин
Сборная России по хоккею
ХК Металлург (Магнитогорск)
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