«Металлург» поднимет свитер с номером Кошечкина под своды арены

«Металлург» планирует повесить майку с номером голкипера команды Василия Кошечкина под своды «Арены-Металлург», сообщает спортивный директор магнитогорского клуба Сергей Гомоляко.

Сегодня, 27 марта, россиянин объявил о завершении карьеры.

«Василий сказал, что пока год хочет отдохнуть, а дальше будет думать. Мы хотели бы сохранить его в клубе в каком-либо качестве. Понятно, что его свитер будет повешен под своды арены. Мы хотели бы провести прощальный матч, но в связи с тем, что у нас аэропорт закрывают, многие ребята приехать не смогут. Наверное, просто пока повесят стяг с его именем», — приводит слова Гомоляко ТАСС.

40-летний Кошечкин выступал в составе «Магнитки» с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10. Он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина.