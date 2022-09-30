Вратарь «Салавата Юлаева» Кареев: «Я не думал о «сухаре». Здорово сыграли командно, ребята пластались на льду»

Вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев прокомментировал победу над «Трактором» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Здорово сыграли спецбригады, выполнили тренерскую установку на матч. Работали очень грамотно, много бросков парни поймали на себя.

- Думали об игре на ноль сегодня?

— Я не думал о «сухаре». Здорово сыграли командно, ребята пластались на льду. Спасибо парням, это общая победа.

— Был ли для вас важен матч в плане конкуренции?

— Нет, я выполняю свою систему игры. Тренируюсь, выхожу и помогаю команде. Делаю свое дело.

— Как вы реагировали на то, что оставались в запасе?

— Никак не реагировал. Все в спокойном режиме. Дали шанс, я вышел и сыграл.

— «Трактор» много делал диагональных передач, прострелов. Изучали, как действовать в этой ситуации?

— Я просто играл по шайбе, перемешался как надо. Не думал о прострелах и других моментах. Играл по ситуации, — сказал Кареев.