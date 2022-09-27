Ежов — о поражении от «Ак Барса»: «Сезон длинный, будет шанс отыграться и порадовать зрителей»

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:3).

— Важный матч был, хороший соперник дал нам себя проверить, на каком уровне мы играем. Все ребята бились, где-то немного не хватило, чтобы забить.

— Как оцените соперника?

— Хороший соперник. Мы владели инициативой, вратарь хорошо у них сыграл, где-то повезло, может быть. Это хоккей, сезон длинный. Надо делать выводы и двигаться вперед.

— Много говорилось о неудачной игре юлаевцев в большинстве. Насколько этот компонент сегодня повлиял на исход?

— Да, это важный компонент у них. Знали, что хорошее большинство, есть исполнители, поэтому надо делать выводы и так же использовать неравные составы.

— Как вам атмосфера «Зеленого дерби»?

— Хорошая атмосфера была. Жаль, не порадовали болельщиков. Видно, что они за нас переживали, до конца поддерживали. Сезон длинный, будет шанс отыграться и порадовать зрителей.

— Такое поражение может послужить дополнительной мотивацией на следующее «Зеленое дерби»?

— Не знаю. В сезоне много матчей, много сезонов в карьере, поэтому выводы давным-давно сделаны. Знаем, чего ожидать. Надо просто собраться и выиграть в следующий раз.