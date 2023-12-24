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Сегодня, 20:45

Быков — о дебюте Ковальчука за «Спартак»: «Приятный новогодний сюрприз!»

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в комментарии «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Ковальчука в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2).

«Очень рад за Илью и за его дебют в качестве «дядьки» на льду для молодого поколения игроков клуба «Спартак». Приятный новогодний сюрприз как для болельщиков клуба, так и для всех любителей хоккея. Чемпион продолжает передавать победные традиции, выходя на каждую игру. Браво, Илья!», — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

40-летний форвард забросил свою первую шайбу за «Спартак» в КХЛ в концовке матча с «Куньлунем».

Игра против китайской команды стала для Ковальчука первой с сезона-2020/21, в котором он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда».

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