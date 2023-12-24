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Сегодня, 20:29

Жамнов — о голе Ковальчука: «Если бы я вышел через два года, я бы не забил»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал игру форвард красно-белых Ильи Ковальчука в матче против «Куньлуня» (5:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Ошибка Ковальчука в моменте с первым пропущенным голом? Ошибаются все. Ничего страшного в этом нет. Через игры Илья приобретет игровую дистанцию.

Ковальчука признали лучшим игроком матча? Он два года не играл, вернулся, забил. Если бы я вышел через два года, я б не забил. Заслуженно все, молодец», – приводит слова Жамнова «РБ Спорт».

40-летний форвард вернулся в «Спартак» спустя 22 года, он не играл за красно-белых с 2001-го.

В регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук не забивал больше двух лет – с 27 февраля 2021 года, когда он отличился за «Авангард» в игре против «Барыса» (5:2).

Источник: «РБ Спорт»
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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