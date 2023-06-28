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28 июня, 23:34

Ягр объяснил, как отъезд в Россию помог ему отыграть 6 лет в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Яромир Ягр.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чешский хоккеист Яромир Ягр считает, что не смог бы отыграть шесть лет в НХЛ, если бы не уезжал в Россию.

«Если бы я не уехал в Россию, не думаю, что я отыграл бы еще шесть лет [в НХЛ]. Мне так кажется, не знаю, что произошло бы. Но когда я поехал в Россию, это было концом чего-то одного и началом чего-то другого.

Даже психологически — 20 лет ты начинаешь сезон 15 сентября, тренировочный лагерь, ты завершаешь сезон в плей-офф, у тебя отпуск две-три недели, и ты должен возвращаться к тренировкам. Когда ты делаешь это 24 года, даже если тебе это нравится, ты устаешь от этого.

А там была другая система. Меньше игр, четыре перерыва на матчи сборных. Я мог повидать родителей четыре раза за сезон. В России меньше матчей, поэтому ты больше тренируешься. Я тренировался намного больше. Я был в гораздо лучшей форме. А через 3 года, когда я вернулся, у меня появилась новая энергия, азарт», — приводит слова Ягра Sports.ru со ссылкой на Youtube-канал Spittin' Chiclets.

Ягр дважды выступал за омский «Авангард» – с 2004 по 2005 год и с 2008 по 2011 годы. Сезон-2022/23 51-летний хоккеист провел в чешском «Кладно».

Источник: https://www.sports.ru/hockey/1115258999-yaromir-yagr-esli-by-ya-ne-uexal-v-rossiyu-ne-dumayu-chto-otygral-by-e.html
Яромир Ягр
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