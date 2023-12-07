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7 декабря, 23:34

Яковлев: «Не удивлен возвращению Ковальчука. С его здоровьем, желанием можно играть и играть»

Алина Савинова
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев поделился мнением о том, что российский хоккеист Илья Ковальчук возобновил игровую карьеру.

«Вообще не удивлен. С его здоровьем, желанием и мотивацией можно еще играть и играть. Поэтому это было ожидаемо. Просто был вопрос времени», — цитирует Яковлева Metaratings.ru.

6 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком. Соглашение с 40-летним нападающим рассчитано до конца этого сезона. Ковальчук будет выступать под 71-м номером.

По информации «СЭ», Ковальчук заработает в «Спартаке» 15 миллионов рублей. Еще столько же он может получить в случае выполнения определенных бонусов.

Источник: https://metaratings.ru/news/yakovlev-ne-udivlyon-vozvrasheniyu-kovalchuka-s-ego-zdorovem-zhelaniem-i-motivaciei-mozhno-igrat-i-igrat-313064/
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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