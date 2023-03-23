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Сегодня, 12:15

Японский хоккеист Сато рассказал, что научился у Ларионова получать удовольствие от игры

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Японский нападающий нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Ю Сато научился у главного тренера команды, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова получать удовольствие от игры.

«Против нас играла очень хорошая, опытная команда, соперник давил на нас, но где-то им повезло. Очень обидно проигрывать матч с 3:1, но мы сделаем выводы и вернемся более сильными. Конечно, нам хотелось бы взять Кубок Гагарина, но мы довольны тем, как мы играли, творили историю все вместе, стали очень близки друг к другу, стали лучше. Хочу сказать спасибо болельщикам, они оказывали нам колоссальную поддержку, без них мы не справились бы. Игорь Николаевич вселял в нас уверенность, весь сезон мы доказывали, что можем играть в хоккей, без него это было бы невозможно. Я у него многому научился, главное — надо всегда получать удовольствие от игры. Думаю, мы все его получили», — приводит слова Сато ТАСС.

Сато 20 лет, он стал первым японским хоккеистом в истории КХЛ. В текущем сезоне он набрал 10 очков (5 заброшенных шайб + 5 результативных передач) в 40 встречах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он вышел на лед в одном матче, где не отметился результативными действиями.

Источник: https://tass.ru/sport/17346663
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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