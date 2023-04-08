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Сегодня, 22:55

Ярослав Дыбленко: «ЦСКА не хочет играть седьмой матч в серии против СКА»

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Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко прокомментировал поражение команды в четвертом матче финальной серии Западной конференции со СКА (1:3, 2-2).

«Во втором периоде, после того как мы забили, у нас появились шансы довести игру до победы, — приводит «РБ Спорт» слова Дыбленко. — Много моментов было, но мы пропустили два ненужных гола, которые сломали нам игру. Мы не обращаем на это внимания. Столкновение Сергеева? Я не смотрел видео. Если судьи дали 5+20, значит, наверное, он попал. Мы не хотим играть седьмой матч. Не издеваемся над собой. Уже и так до этого две серии довели до седьмой игры, пора бы и прекратить с этим».

Пятая игра пройдет в понедельник, 10 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало в 19:30 мск.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Ярослав Дыбленко
ХК ЦСКА (Москва)
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