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29 марта, 03:56

Новиков: «То, что получилось с Федотовым, войдет в историю хоккея со знаком минус"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер молодежной и женской сборных России Юрий Новиков прокомментировал ситуацию с расторжением контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

«То, что получилось с ним, войдет в историю хоккея со знаком минус. Такого раньше не было, чтобы так перевернуть судьбу лучшему вратарю по итогам чемпионата, и когда говорят, что он восстановится, это не так все просто. Психологический шрам останется на всю жизнь, и будем надеяться, что все образумится.

Думаю, в этом сезоне он не вышел на тот уровень, который показывал на Олимпиаде и том чемпионате. Для Ивана это испытание, и будем надеяться, что у него есть сейчас время, тем более все успокоилось. Он год играл, практику получил, и надеемся, что он выйдет на тот уровень, который у него был», — цитирует ТАСС Новикова.

28 марта ЦСКА объявил о расторжении контракта с Федотовым. По информации «СЭ», 27-летний голкипер продолжит карьеру в НХЛ, где правами на него владеет «Филадельфия».

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей, отразив 91,4 процента бросков и четыре раза сыграв на ноль.

Источник: https://tass.ru/sport/20387735
Иван Федотов
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
Юрий Новиков
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