Кожевников: «Удивляться назначению Воробьева не вижу смысла»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Ильи Воробьева на пост главного тренера ЦСКА. С сезона-2024/25 он заменит Сергея Федорова.

«Не скажу, что удивлен. Но Воробьев давно был без работы, но тренер-то он хороший. Тоже выигрывал Кубок Гагарина. Удивляться его назначению не вижу смысла. Решение принято, и все. Значит, руководство решило, что Воробьев готов к соответствующим задачам. Он человек опытный, в хоккее давно, результаты у него есть», — приводит LiveResult.ru слова Кожевникова.

В сезоне-2023/24 ЦСКА проиграл «Локомотиву» в первом раунде Кубка Гагарина.