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Сегодня, 14:43

Юртайкин перешел в «Трактор», Фатеев продолжит карьеру в ЦСКА

Виктория Кравченко
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«Трактор» произвел обмен с ЦСКА, в результате которого нападающий Данил Юртайкин стал игроком челябинского клуба. Его контракт рассчитан до 30 апреля 2024 года. Форвард Егор Фатеев покинул «Трактор» и продолжит карьеру в ЦСКА, сообщается на официальном сайте «Трактора».

Фатеев играл за «Трактор» на протяжении последних пяти сезонов. Всего форвард провел за команду 116 матчей и набрал 15 (8+7) баллов. Вместе с челябинским клубом выиграл бронзовые медали Чемпионата КХЛ (2022).

Данил Юртайкин — двухкратный обладатель Кубка Гагарина с ЦСКА (2022, 2023) и Кубка Харламова с ярославским «Локо» (2016, 2018). В этом сезоне он провел в составе армейцев семь матчей и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+8».

Источник: https://hctraktor.org/media/news/51287-obmen-s-tsska/
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
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