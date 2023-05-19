Занковец вошел в тренерский штаб Ларионова в «Торпедо»

Тренерский штаб хоккейного клуба «Торпедо» пополнил Эдуард Занковец, сообщает пресс-служба клуба.

53-летний белорусский специалист ранее работал в качестве ассистента в таких клубах, как «Авангард» и СКА, а также возглавлял минское «Динамо», «Барыс», «Слован», «Металлург», петербургское «Динамо» и «Югру».

Работая в тренерском штабе «Авангарда», Занковец доходил до финала Кубка Гагарина. Возглавляя «Барыс», выводил клуб в полуфинал Восточной конференции КХЛ, а петербургское «Динамо» становилось под его руководством серебряным призером чемпионата ВХЛ.

В сезоне-2022/23 возглавляемая им «Югра» стала победителем регулярного чемпионата ВХЛ.