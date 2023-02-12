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Сегодня, 12:53

Защитник «Адмирала» Шулак: «Мы верим в себя, наших тренеров и нашу систему»

Алина Савинова
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Защитник «Адмирала» Либор Шулак прокомментировал победу над «Трактором» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

— Победа над «Трактором» была очень важна для нас, так как регулярный чемпионат уже почти окончен — осталось только несколько матчей. Поэтому каждое набранное очко имеет большую ценность, — приводит «РБ Спорт» слова защитника.

— Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев говорит о том, что у вас «вредная, противная» команда. Вы с ним согласны?
— Мы играем в оборонительном стиле, поэтому каждому сопернику тяжело против нас. Эту игру мы показываем с самого начала сезона, такова наша система.

— Нынешний сезон — настоящий прорыв «Адмирала». В чем секрет вашей команды?
— Мы верим в себя, свои силы и возможности. Верим в наших тренеров и нашу систему. Нужно хорошо готовиться к матчам, усердно тренироваться и результат придет.

«Адмирал» идет на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 71 очко в 62 матчах.

Во вторник, 14 февраля, «Адмирал» сыграет с «Ак Барсом». Начало игры — в 12.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/libor-shulak-sekret-admirala-v-tom-chto-my-verim-v-sebya-nashih-trenerov-i-nashu-sistemu/
Либор Шулак
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