Паутов: «Стычка с Радуловым — это игровой момент. За вратаря любой игрок стоит стеной»

Защитник «Адмирала» Юрий Паутов поделился мнением о шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:3).

«Думаю, получилась интересная, интенсивная игра. Обе команды хорошо действовали. Понятное дело, что нам надо было отыгрываться и возвращать серию в Казань на седьмой матч. «Ак Барс», наоборот, пытался закрыть ее. Не скажу, что первый и третий голы «Ак Барса» были случайными, что им повезло. Мы немного проспали начало матча, получили две шайбы за восемь минут. В целом потом вошли в игру, но уже не получилось отыграться», — приводит слова Паутова Metaratings.ru.

Также хоккеист рассказал о стычке с форвардом казанской команды Александром Радуловым.

«Стычка с Радуловым — это игровой момент. Я был рядом, со спины, видел, как он пошел плотно в нашего вратаря Никиту Серебрякова. Понятное дело, что за вратаря любой игрок стоит стеной, поэтому так получилось, сцепились», — добавил он.

После победы в серии над «Адмиралом» «Ак Барс» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с «Авангардом». Первый матч пройдет 1 апреля в Казани в 17.00 по московскому времени.