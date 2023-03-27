0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:46

Паутов: «Стычка с Радуловым — это игровой момент. За вратаря любой игрок стоит стеной»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Адмирала» Юрий Паутов поделился мнением о шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:3).

«Думаю, получилась интересная, интенсивная игра. Обе команды хорошо действовали. Понятное дело, что нам надо было отыгрываться и возвращать серию в Казань на седьмой матч. «Ак Барс», наоборот, пытался закрыть ее. Не скажу, что первый и третий голы «Ак Барса» были случайными, что им повезло. Мы немного проспали начало матча, получили две шайбы за восемь минут. В целом потом вошли в игру, но уже не получилось отыграться», — приводит слова Паутова Metaratings.ru.

Также хоккеист рассказал о стычке с форвардом казанской команды Александром Радуловым.

«Стычка с Радуловым — это игровой момент. Я был рядом, со спины, видел, как он пошел плотно в нашего вратаря Никиту Серебрякова. Понятное дело, что за вратаря любой игрок стоит стеной, поэтому так получилось, сцепились», — добавил он.

После победы в серии над «Адмиралом» «Ак Барс» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с «Авангардом». Первый матч пройдет 1 апреля в Казани в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-admirala-pautov-stychka-s-radulovym-eto-igrovoi-moment-za-vratarya-lyuboi-igrok-stoit-stenoi-238619/
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
0
Читайте также
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Клубам КХЛ пора брать тренеров из «вышки». Пример «Адмирала» — правило, а не исключение
«Адмирал» достойно завершил сезон
«Время пришло». Кошечкин объявил о завершении карьеры
Щитов считает, что «Авангард» находится в более выгодной ситуации перед серией с «Ак Барсом»
Вратарь «Адмирала» Серебряков: «Жаль, что проиграли «Ак Барсу» при своих болельщиках»
Сушинский — о поражении «Торпедо» в серии со СКА: «Им просто не хватило опыта»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кожевников отреагировал на завершении карьеры Кошечкина: «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить»

В «Металлурге» ожидают, что при составлении календаря КХЛ учтут закрытие аэропорта в Магнитогорске