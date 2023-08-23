Сегодня, 17:53
Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу с «Ладой» (3:2).
«Немного осталось до начала регулярного чемпионата, поэтому требование было — играть правильно, с хорошей самоотдачей, подводить форму к официальным матчам. Тренеры требовали выполнять тактическую установку, по мелочам: выход из зоны, прессинг, раскат, закат», — цитирует Хенкеля Metaratings.ru.
В первом матче нового сезона КХЛ «Ак Барс» сыграет против ЦСКА. Игра пройдет 1 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.
В минувшем сезоне казанская команда вышла в финал Кубка Гагарина, где уступила армейцам в серии до четырех побед (3-4).
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ЦСКА – Ак Барс
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