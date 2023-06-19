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Сегодня, 16:42

Лучевников: «Билялетдинов — это человек-легенда, пытаешься впитывать каждое его слово»

Алина Савинова
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Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников высказался о работе с главным тренером команды Зинэтулой Билялетдиновым.

«Пытаешься впитывать каждое слово этого тренера. Каждый раз я внимательно слушаю и стараюсь соответствовать уровню, чтобы его не разочаровать. Билялетдинов — это человек-легенда», — приводит «РБ Спорт» слова Лучевникова.

Также хоккеист рассказал, что изменил Билялетдинов в команде.

«В начале сезона меня не было в команде, поэтому мне трудно ответить. Думаю, Билялетдинов улучшил дисциплину. И сами ребята уже поняли, что сезон нельзя провалить и надо вытаскивать его любимыми путями, что необходимо выйти в плей-офф и достойно там отыграть», — добавил он.

Билялетдинов возглавил казанскую команду по ходу сезона-2022/23 и вывел ее в финал плей-офф КХЛ. В финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» уступил ЦСКА со счетом 3-4.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-ak-barsa-luchevnikov-bilyaletdinov-e-to-chelovek-legenda-py-taesh-sya-vpity-vat-kazhdoe-ego-slovo/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
Кубок Гагарина
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