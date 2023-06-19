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Сегодня, 17:10

Защитник «Ак Барса» Лучевников: «Радулов — двигатель команды»

Алина Савинова
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Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников поделился мнением о капитане казанской команды Александре Радулове.

«Не секрет, что он эмоциональный, максималист. Требует самого высокого результата и от себя, и от команды. Если накричал во время игры, то в раздевалке всегда подойдет и объяснит спокойно еще раз. В общении адекватный человек», — приводит «РБ Спорт» слова Лучевникова.

Также защитник отметил, что эмоциональность Радулова заряжает партнеров по команде.

«Он как двигатель команды, подпитывает всех остальных. Если видишь, как эмоционален капитан и ему небезразлично, то сам стараешься из себя выжимать максимум», — добавил хоккеист.

Радулов стал третьим бомбардиром КХЛ в регулярном чемпионате и в плей-офф. Нападающий выступает за «Ак Барс» с 2022 года. Ранее он играл в составе «Далласа». 36-летний хоккеист является двукратным чемпионом мира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-ak-barsa-luchevnikov-radulov-dvigatel-komandy-bezhit-tak-kak-drugie-v-18-let/
Александр Радулов
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