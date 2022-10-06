Защитник «Ак Барса» Лямкин: «Выходим на лед только за победой»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин рассказал о настрое команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».

«Выходим на лед только за победой. Проиграли в прошлом матче, хорошо, что есть шанс взять реванш. Надо играть, думая головой. Самое главное, не допускать глупых ошибок. Если реализовывать свои моменты, все у нас будет хорошо. Будем лезть к воротам, провоцировать их на ошибки, грубость. Но не стоит отвечать им взаимностью», — приводит слова 26-летнего хоккеиста официальный сайт клуба.

Матч между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» пройдет 6 сентября в 19.30 по московскому времени.

«Ак Барс» расположился на 4-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции (18 очков), «Автомобилист» является лидером (21 очко).