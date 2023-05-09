Дыбленко: «В ЦСКА психологически устойчивые люди. Гнем свою линию и добиваемся своего»

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко поделился эмоциями от победы команды в Кубке Гагарина.

— Это очень приятно. Теперь он навсегда останется со мной, — цитируют «Известия» Дыбленко. — Никто у меня его не отнимет. Слава Богу, слава Всевышнему, что он проявил милость и дал мне возможность выиграть Кубок Гагарина.

— В чем фишка этого ЦСКА? За счет чего команда умеет вытаскивать матчи и серии, когда кажется, что ей уже не спастись?

— Здесь психологически устойчивые люди. Не разваливаемся, как команда. Когда много пропускаем, не паникуем, стабильно играем, продолжаем действовать так же, как до этого. Гнем свою линию и добиваемся своего.

Для Дыбленко этот трофей стал первым в карьере. В текущем сезоне защитник провел 92 игры, в которых набрал 19 (4+15 очков).