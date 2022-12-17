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Сегодня, 15:08

Защитник «Динамо» Новиков: «Будем работать над тем, чтобы занять более высокое место перед плей-офф»

Мария Гусева
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Защитник «Динамо» Никита Новиков оценил выступление команды в текущем сезоне.

— Всегда хочется только побежать. У «Динамо» был небольшой спад, но вроде выходим на победную серию, поэтому все отлично. Работаем, сейчас нас нагружают, — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

— Вы в этом сезоне стали игроком основы. Довольны тренерским доверием?

— Конечно, я доволен. Тренеры мне доверяют и дают много возможностей проявить себя.

— Во второй половине чемпионата стоит задача подняться выше в турнирной таблице?

— Будем работать над тем, чтобы подняться вверх и занять более высокое место перед плей-офф. Чем выше будет место, тем выгоднее.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 40 матчах.

Источник: РБ Спорт
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