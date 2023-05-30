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КХЛ

Сегодня, 14:02

Защитник Дронов заключил новый контракт с «Металлургом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Металлург» и защитник Григорий Дронов заключили новый контракт.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один год.

Дронов — воспитанник магнитогорского хоккея. В КХЛ на счету 25-летнего хоккеиста 309 матчей за «Металлург» и 85 (25+60) очков при среднем показателе полезности «+3».

Прошлый сезон Дронов начинал в Северной Америке, однако в октябре вернулся в «Магнитку». В регулярном чемпионате на его счету 19 (8+11) очков в 41 матче. В плей-офф защитник принял участие в 11 играх и набрал 6 (4+2) баллов.

Источник: https://t.me/metallurgmgn/10571
Григорий Дронов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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